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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 2-3-2024 العديد من الأحداث المهمة، يأتي على رأسها أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد باستاد القاهرة في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه سيخوض لقاء سوار الغيني غداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بجدية، على الرغم من حسم التأهل لدور الثمانية واعتلاء صدارة المجموعة.

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يعلم أن فريقه سيواجه منافسا قويا من الناحية البدنية، عندما يواجه سوار الغيني غداً الأحد في الكونفدرالية.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز المتخصصة في ألمانيا.

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني قبل مباراة الزمالك، المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خاض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ثلاث مواجهات تحت القيادة الفنية للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، الذى تولي المهمة خلفًا لمعتمد جمال، واتبع الخواجة البرتغالي سياسة التدوير منذ تولى زمام الأمور، إلا أن هناك 4 لاعبين ثابتون فى تشكيل جوميز.