"في انتظار تدخل كاف".. الخليج 365 يكشف قرار عاجل من مراقب مباراة الزمالك وسوار الغيني

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر المغربي جمال كاواشي، مراقب مباراة الزمالك وسوار الغيني المقرر لها اليوم في ختام دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلغاء الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المراقب قرر إلغاء الاجتماع الفني، لعم وصول الفريق الغيني إلى القاهرة حتى الآن، بعدما تم تأجيله في الأمس لنفس السبب.

وأوضح المصدر، أن المراقب، قام بإبلاغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بهذا الأمر، من أجل اتخاذ القرار النهائي سواء بتأجيل المباراة أو إلغائها، خاصة وأن مسئولي الزمالك توجهوا إلى مطار مطار القاهرة لاستقبال النادي الغيني ولم يصل.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، رفض طلب الاتحاد الأفريقي، بتأجيل مباراة سوار الغيني لمدة 24 ساعة، نظرا لارتباط الأبيض بالسفر إلى السعودية غدا الإثنين استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في نهائي كأس مصر، على ملعب الأول بارك.

وتأهل فريق الزمالك بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل انطلاق الجولة الأخيرة، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

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