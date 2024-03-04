برشلونة يرفض هدية جيرونا ويتعادل مع أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق برشلونة ضد نظيره أتلتيك بيلباو، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحل فريق برشلونة ضيفًا على حساب نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة استحواذ من جانب فريق برشلونة، مع بعض المحاولات الهجومية على مرمى الخصم، ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

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وكان أمام برشلونة فرصة لخطف وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الهزيمة التي تعرض لها فريق جيرونا، ولكنه فشل في تحقيق الفوز.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 58 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الوصيف.

بينما يرتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى 50 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا الإسبانية لموسم 2023-2024.