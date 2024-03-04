ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة وخسارة جيرونا

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بعد التعادل الذي حققه برشلونة مع أتلتيك بيلباو، وخسارة جيرونا.

وشهدت منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، مساء الأحد، تعادل برشلونة مع أتلتيك بيلباو، سلبيًا.

وحل فريق برشلونة ضيفًا على حساب نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب سان ماميس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

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بينما خسر فريق جيرونا من نظيره ريال مايوركا، بنتيجة هدف وحيد، ليمنح ريال مدريد هدية، بالحفاظ على الفارق في صدارة الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الوصيف، و8 نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثالث.

1- ريال مدريد 66 نقطة.

2- جيرونا 59.

3- برشلونة 58.

4- أتلتيكو مدريد 55.

5- أتلتيك بلباو 50.

6- ريال بيتيس 42.

7- ريال سوسيداد 40.

8- لاس بالماس 37.

9- فالنسيا 37.

10- خيتافي 35.

11- أوساسونا 33.

12- فياريال 32.

13- ألافيس 29.

14- إشبيلية 27.

15- ريال مايوركا 27.

16- رايو فاليكانو 26.

17- سيلتا فيجو 24.

18- قادش 19.

19- غرناطة 14.

20- ألميريا 9.