فيوتشر يقدم شكوى ضد نجم الزمالك ويفتح النار على عامر حسين

أعلن وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن تقديم شكوى ضد ناصر ماهر، لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي، بسبب تشويه سمعة النادي.

وكان ناصر ماهر، قد رحل عن صفوف مودرن فيوتشر، إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال دعبس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس:”عملنا الواجب مع الزمالك في صفقة ناصر ماهر، وهو تحدث عن تنازله على أموال للرحيل، وهو مديون لنادي فيوتشر بـ 350 ألف جنيه”.

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وأكد أن لاعب القلعة البيضاء، فهو لم يتنازل عن جنيه، وسيقوم النادي بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب في اتحاد الكرة.

وتابع رئيس فيوتشر:” ناصر ماهر يدعي إدعاءات غير صحيحة، وهو يؤثر على سمعة النادي، فهو يريد إثبات أنه زمالكاوي حتى النخاع لجمهور النادي، وسنقاضيه لأنه يشوه سمعة النادي والإدارة”.

واستكمل:” اللاعب كان في الاهلي، وفوجئنا بتصريحاته بأنه يقول أنه زمالكاوي منذ ولادته، وناصر ماهر رفض السفر مع فيوتشر إلى ليبيا وتم معاقبته ماليًا وخصم 500 ألف جنيه، ما يحدث استغلال لمشاعر الجماهير”.

وأشار إلى أنه تحدث مع أحمد سليمان، حول التصريحات وأنها مقبولة، وأبلغنه أنه سيقدم اعتذار رسمي، ولم يحدث أي شئ”.

وفتح وليد دعبس، النار على عامر حسين، قائلًا:”لا يوجد أي تقدير لنادي مودرن فيوتشر، وتم إعلاء مصلحة الوطن، واتحاد الكرة لم يمنحنا وقت كافٍ بعد لقاء سوبر سبورت”.

وشدد:” يجب أن يكون هناك فكر مختلف من جانب لجنة المسابقات، خصوصًا في ظل الرحلة المرهقة بعد العودة من جنوب إفريقيا”.

واختتم:”عامر حسين لا يقوم بالرد على اتصالاتنا، وسواء كان في الاتحاد أو الرابطة فهو يعمل لمصالح الأندية، فهو لا يدير أي نادٍ، لابد أن يكون مساعدات للجميع طبقا للمصالح العامة”.