شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة للأسبوع الـ 40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مارس الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ40 على التوالي ورقم 198 فى تاريخه. بينما تقدم النيوزيلندي بول كول إلى المركز الثاني متقدمًا على البيروفي دييجو إلياس وذلك بعد تأهل بول كول لنهائي بطولة ويندي سيتي الماضية والتي توج بها النجم المصري علي فرج.

تصنيف الإسكواش 1ـ علي فرج 2ـ النيوزيلندي بول كول 3ـ البيروفي دييجو إلياس 4ـ مصطفى عسل 5ـ كريم عبد الجواد 6ـ الإنجليزي محمد الشوربجي 7ـ مازن هشام 8ـ طارق مؤمن 9ـ الويلزي جويل مكين 10ـ الإنجليزي مروان الشوربجي.

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