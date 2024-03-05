شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب السابع والثانى على حساب الزمالك يراود كولر بالأهلى فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في قيادة فريقه للفوز بلقب كأس مصر خلال المباراة التي تجمع الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل بالسعودي في نهائي كأس مصر.

ويبحث كولر التتويج باللقب السابع في مسيرته مع الأهلي بعدما سبق وحقق 6 ألقاب مع الفريق الأحمر منها 3 أقاب سوبر مصري ودوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر.

ويتطلع كولر إلى تحقيق لقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه والـ39 في تاريخ ناديه والمرة الثانية على حساب الزمالك بعدما تمكن من تحقيق لقب السوبر المصري على حسابه في النسخة قبل الماضية، في المباراة التي أقيمت بالإمارات.

ونجح وحقق كولر الفوز على الزمالك 2 / 0 في السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات سجل هدفي فوز الفريق الأحمر كلا من برونو سافيو وكريم فؤاد.

كما حقق كولر الفوز على الزمالك ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بنتيجة 3 / 0 في مباراة الدور الأول ثم الفوز بنتيجة 4 / 1.

وسجل ثلاثية الدور الأول للأهلي في شباك الزمالك كلا من محمد شريف "هدفين" ومحمود كهربا، بينما أحرز رباعية الأهلي في الدور الثاني كلا من حسين الشحات "هدفين" وعلي معلول ومحمد شريف.