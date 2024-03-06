شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان أحمد عصام يتوج بفضية بطولة القاهرة للجمباز تحت 8 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج زيدان أحمد عصام بالميدالية الفضية لبطولة القاهرة للجمباز أيروبك تحت 8 سنوات بنين، في البطولة التى أقيمت على صالة نادي مدينة نصر المغطاة، ونجح مالك عز في الفوز بالميدالية الذهبية.وقدم زيزو أداء مميزا على الرغم من الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال عمليات الإحماء.

في منافسات البنات تحت 8 سنوات، توجت سدرة مصطفى بالميدالية الذهبية وكارما أحمد سيد بالميدالية الفضية.

وفي منافسات البنات تحت 9 سنوات، توجت بالميداليات الذهبية كل من ريتال محمد ومريم أحمد مصطفى ومليكة شريف وجنى مصطفى وكارما أحمد سعيد وهند محمد.

وفي منافسات البنات تحت 10 سنوات، توجت بالميداليات الذهبية كل من رويدا شريف وجودي محمد أنور وأسيل وحيد.

ويقود الفريق الكابتن أحمد علاء مدرب فرق الأيروبك وأحمد فؤاد المدير الفني والمدربين أحمد عثماني وصالح عثماني وأحمد زهدي، والكابتن فؤاد محمد وفاطمة هشام الإداريين.



زيدان أحمد عصام



زيدان أحمد عصام خلال البطولة



زيدان عصام



زيدان احمد عصام اثناء العرض



زيدان مع الكابتن أحمد علاء



بطلات منطقة القاهرة للجمباز



بطلات منطقة القاهرة



سدرة وكارما