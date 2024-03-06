شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يوجه الشكر لهشام زكريا ويكلف تامر أبو جبل بتدريب الفريق لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى أسوان الرياضى، توجيه الشكر لهشام زكريا وإنهاء مهمته كمدير فنى للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة من الاتصالات في الجولة الرابعة من مسابقة دوري المحترفين مرحلة الهبوط.

وكلف نادي أسوان تامر أبو جبل المدرب العام للفريق بمنصب المدير الفنى للفريق حتى نهاية الموسم، مع بقاء كل أفراد الجهاز.

حقق بترول أسيوط أولى انتصاراته بالمرحلة الثانية لدورى المحترفين بالفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة رافعا رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب ليضع قدما فى البقاء بدورى المحترفين في الموسم المقبل .

كما استطاع أبو قير للأسمدة من الفوز على مكادى بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثانى ويضمن بنسبة كبيرة أيضا بقائه بدورى المحترفين ، بينما تجمد رصيد المنافس عند 20 نقطة ويقترب من العودة للقسم الثانى ب ، كما حقق دكرنس فوزا كبيرا على النجوم برباعية نظيفة رافعا رصيده إلى 28 نقطة ، كما فاز وى على أسوان بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 31 نقطة بينما تجمد رصيد أبناء زهرة الجنوب عند 29 نقطة.