"على شان نيتنا سالكة".. كهربا يعلق على فوز الأهلي بلقب كأس مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعرب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب تحقيق لقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون مقابل".

وقال كهربا في تصريحات عقب نهاية المباراة: "أشكر جميع اللاعبين وبالأخص إمام عاشور ومحمد مجدى أفشة أصحاب الهدفين، وأيضاً الجمهور والجهاز الفني، والبطولة غالية بالنسبة لكل الفريق سواء لاعبين أو جهاز فني أو جماهير".

وأضاف: "أتمنى حصد كل الألقاب مع النادي الأهلي، وسوف أستمر في الفريق بقية حياتي، ومبعدش بطولاتي مع الأهلي لأننا متعودين دائماً على حصد البطولات".

وتابع: "مشاركتي أو عدمها تعود إلى الجهاز الفني في مختلف الظروف، وأنا تحت أمر الجهاز الفني، وكولر له الفضل علي بسبب ثقته الكبيرة في أدائي، وليس هناك أي مشاكل داخل الصفوف والفريق قافل على نفسه".

وواصل: "أستطيع التعامل مع الضغوط بشكل مناسب، ويمكنني الفصل بين داخل الملعب وخارجه، وأركز على مساعدة فريقي فقط".

واختتم: "هناك عدد من الإعلاميين يبنون برامجهم على اسم كهربا، ولكني لا أهتم بذلك أبداً، وأركز في الملعب فقط، ورغم أن الأداء لم يكن الأفضل اليوم، لكن ربنا كرمنا على شان نيتنا سالكة".

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، في إطار نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.