"عايز 500 دولار".. موقف كوميدي بين أفشة وإمام عاشور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

داعب محمد مجدي أفشة لاعب نادي الأهلي، صديقه إمام عاشور الفائز بجائزة رجل مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، على الهواء.

وأثناء مقابلة تلفزيونية داخل أرض الملعب مع مراسل قناة النادي الأهلي، قال أفشة لإمام: "أنا عملتلك أسيست وجول عايز 500 دولار وهاخد فلوسي كاش، مبروك يا أخويا، لعيب كبير".

وسيحصل إمام عاشور على مبلغ 50 ألف دولار مقدمة من هيئة الترفيه السعودية لحصوله على رجل مباراة نهائي كأس مصر.

وسجل إمام عاشور هدف وقدم تمريرة حاسمة في مباراة النهائي.

وفاز المارد الأحمر على الزمالك بنتيجة 2-0.

اقرأ أيضًا:

"للمرة الـ39".. الأهلي يحصد لقب كأس مصر على حساب الزمالك