"الثامن في التاريخ".. إمام عاشور يدخل تاريخ مباريات القمة مع القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

سجل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقماً تاريخياً في لقاءات الأهلي والزمالك، بعد الهدف الذي تمكن من إحرازه في مرمى الزمالك اليوم.

وتمكن إمام عاشور من إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي، في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليصبح ثامن لاعب في التاريخ يسجل في مباريات القمة بقميص القطبين.

وسبق عاشور في قائمة اللاعبين الذين تمكنوا من إحراز أهداف بقميص القطبين في لقاءات القمة، كلا من "عبد الكريم صقر، مصطفى كامل طه، لبيب محمود، جمال عبد الحميد، حسام حسن، أحمد حسن ومحمود كهربا".

وأحرز عاشور أول هدف في تاريخه بمباريات القمة، في نسخة نهائي كأس مصر موسم 2020 -2021، عندما كان لاعباً في صفوف نادي الزمالك.

ويعد هذا هو الهدف الثاني للاعب على التوالي، في نهائي كأس مصر، حيث أحرز هدف في نسخة البطولة عام 2021.

ونجح الأهلي في الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، في إطار نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.