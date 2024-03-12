سبب استبعاد عبد المنعم وتاو من قائمة الاهلي لمباراة البنك

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الاهلي غياب الثنائي محمد عبد المنعم وبيرسي تاو بسبب شعورهما بإجهاد عضلي، وخشية المدرب السويسري من تفاقم إصابتهم.

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وجائت قائمة الأهلي كالتالي..

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – حمزة علاء.الدفاع: خالد عبدالفتاح – رامي ربيعة – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال عبدالواحد – علي معلول.

في الوسط: مروان عطية – كريم نيدفيد – عمرو السولية – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – رضا سليم – أحمد عبدالقادر – كريم فؤاد.

في الهجوم: محمود كهربا – أنتوني موديست.

كما يغيب أيضًا أحمد نبيل كوكا عن قائمة النادي الاهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الضلوع، وتسببت في استبعاده من مباراة الزمالك الأخيرة بنهائي كأس مصر.