مدرب استون فيلا يؤكد جاهزية ماكجين قائد الفريق لمواجهة أياكس أمستردام

ياسر رشاد - القاهرة - يثق أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي في جاهزية جون ماكجين قائد الفريق لمباراة أياكس أمستردام، غدا الخميس، في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ويعد ماكجين جاهزا لمباراة أستون فيلا ضد ضيفه أياكس في إياب دور الـ16 علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في العاصمة الهولندية.

وحصل اللاعب الاسكتلندي على بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة التي انتهت بخسارة ثقيلة لفريقه أمام توتنهام بنتيجة صفر/4 بسبب تدخل عنيف.

وقال إيمري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "بإمكاننا غدا الاعتماد على ماكجين، فهو لاعب رائع بفضل قدراته الفنية والبدنية وروحه العالية".

وأضاف المدرب الإسباني "الطريقة الوحيدة لأن تكون مرشحا للتأهل في بطولة أوروبية هو الأداء داخل الملعب، ولكن للأسف لم نثبث ذلك في مباراة الذهاب".

وأوضح "لقد أظهر أياكس أمستردام رغبة كبيرة في الفوز علينا وإصرارا قويا على التقدم في هذه البطولة، وهو مؤشر جيد لنا".

واختتم إيمري تصريحاته "المباريات الأوروبية لها اعتبار كبير، والاستمرار في بطولة دوري المؤتمر هو أحد أهدافنا هذا الموسم فهو إنجاز مهم للنادي واللاعبين، ولا نريد أن ينتهي مشوارنا الآن في هذه البطولة".