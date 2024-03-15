شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. رأسية عماد متعب تمنح الأهلى أول بطولة للكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف استثنائية يسجلها لاعبو كرة القدم، لا يمكن أن تتكرر بسهولة ونادرا ما تشهدها الملاعب المصرية، لذا تظل ماركة مسجلة باسم هؤلاء اللاعبين أصحاب البصمات الخاصة ، وتظل في الأذهان رغم مرور العديد من السنوات.

من بين هذه الأهداف الاستثنائية، هدف عماد متعب مهاجم النادى الأهلي السابق يوم 6 ديسمبر 2014 ، والذى استطاع من خلاله أن يهدى ناديه أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية ، وجاء هدف متعب فى الوقت القاتل من عمر المباراة.

واستطاع متعب تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة "91"، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، وبات الأهلى أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفدرالية عبر تاريخه.