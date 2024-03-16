الاسماعيلى يسابق الزمن لتسديد 64 ألف دولار للمحكمة الرياضية الدولية

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القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولي النادى الاسماعيلى، الزمن لتسديد 64 ألف دولار للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" من أجل إنهاء أزمة التونسى فراس شواط لاعب الدراويش السابق.

وطالبت المحكمة الرياضية الدولية، النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 55 ألف فرانك سويسري بما يعادل 64 ألف دولار، رسوم الاستئناف على الحكم الصادر للتونسي فراس شواط لاعب الإسماعيلي السابق ومنحت كاس الإسماعيلي مهلة حتى يوم 4 أبريل المقبل لسداد الرسوم.

وقضت المحكمة في وقت سابق بأحقية اللاعب في الحصول على مبلغ قيمته 903 ألف دولار بخلاف 5%فوائد مستحقة على هذا المبلغ، نظير مستحقاته المتأخرة لدى الإسماعيلي.

فى سياق أخر، تلقى النادي الإسماعيلي دعوة لمتابعة دورة أفريقيا للشباب والمواهب، المقامة بدولة غينيا، منتصف أبريل المقبل، وذلك تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين النادي وإحدى الشركات الإفريقية الخاصة باكتشاف المواهب.

وتشهد الدورة مشاركة 14 ناديًا أوروبيًا، منها ستراسبورج الفرنسي، وسبورتنج براجا البرتغالي، ودينامو زغرب الكرواتي، وبارما وأودينيزي الإيطاليان، وجنت البلجيكي، وليل الفرنسي، وريال سوسيداد الإسباني، ورد ستار بلجراد الصربي.

كما تشارك 6 أكاديميات من غينيا، بالإضافة إلى 6 أكاديميات من دول مالي، السنغال، سيراليون، كوت ديفوار وليبيريا.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لحضور اثنين من النادي الإسماعيلي، على أن تشمل الدعوة تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات طوال أيام الدورة.