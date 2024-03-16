شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواجه الإمارات فى بطولة غرب آسيا 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر
ودخل منتخب مصر الأولمبي في معسكر تدريبي مغلق الخميس الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التى تستضيفها مدينة الإحساء السعودية خلال الفترة من 20 إلى 26 مارس الجاري.
ويخوض المنتخب الأولمبي المصري مباراته الأولى أمام الإمارات في بطولة غرب آسيا، باستاد الأمير عبد الله بن جلوي، وتنطلق صافرة المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.
ويشارك في بطولة غرب آسيا 7 منتخبات أولمبية إلى جانب المنتخب الأولمبي المصري هى: السعودية والإمارات والأردن والعراق إلى جانب تايلاند واستراليا وكوريا الجنوبية.
وتأتي مشاركة المنتخب الأولمبي المصري في بطولة غرب آسيا بالسعودية، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، التي تنطلق فعالياتها في شهر يوليو المقبل.
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