شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ملعب.. استاد ويمبلي مسرح الأحداث العالمية وأيقونة بريطانيا الخالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد "ويمبلي" من أعرق ملاعب كرة القدم في العالم، وأكبرها من حيث سعة الحضور الجماهيري، خاصة بعد إعادة افتتاحه بشكله الحالي فى 2007.

أنشئ ملعب "ويمبلي" لأول مرة عام 1922، وتم افتتاحه فى السنة التالية، وذلك بسعة جماهيرية بلغت 82 ألف متفرج.

وبلغت تكلفة إنشاء ملعب "ويمبلي" القديم حوالى 750 ألف جنيه إسترليني، بحسب عدة تقارير صحفية بريطانية.

كان ملعب "ويمبلي" القديم شاهدا على تحقيق منتخب إنجلترا لإنجازه الوحيد في كرة القدم، وهو التتويج بكأس العالم 1966.

وشهد هذا الملعب مواجهة تاريخية بين إنجلترا وألمانيا الغربية، واستطاع حينها "الأسود الثلاثة" تحقيق لقب المونديال بالانتصار بنتيجة 4-2.

لم يكن ملعب "ويمبلي" القديم مقتصرا فقط على استضافة مباريات كرة القدم، بل لعبت عليه أيضاً رياضات أخرى، مثل كرة القدم الأمريكية والرجبي ومنافسات الملاكمة.

اشتهر ملعب "ويمبلي" القديم أيضاً باستضافة فعاليات أخرى غير رياضية مثل الحفلات الموسيقية.

وفي وقت سابق، قررت الحكومة البريطانية إغلاق ملعب "ويمبلي" عام 2000، قبل الشروع فى هدمه وإنشاء الملعب الجديد.

وتم افتتاح الملعب الجديد فى مارس 2007 بتكلفة مالية ضخمة بلغت 789 مليون جنيه إسترليني، وبسعة جماهيرية وصلت لـ90 ألف متفرج.

كان نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فى 2007 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، والذى حسمه الأول بنتيجة 1-0 هو أول حدث كروي كبير يستضيفه الملعب فى شكله الجديد.

وبشكل عام، شهد ملعب "ويمبلي" الجديد استضافة عدة أحداث كروية كبيرة مثل نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2011 و2013، فضلا عن مباريات المنتخب الإنجليزي بالتصفيات المختلفة ومباريات في النسخة الحالية لبطولة اليورو 2020.

كذلك، استضاف "ويمبلي" الجديد منافسات كرة القدم الأمريكية والرجبي ومنافسات الملاكمة، إلى جانب الحفلات الغنائية.