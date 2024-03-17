شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 17 / 3 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 17 / 3 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها كولر المدير الفنى للفريق الأحمر، يعطى الإدارة الضوء الأخضر لتمديد عقد عمرو السولية مدافع وسط الفريق، وسامى قمصان المدرب العام للفريق يحضر لقاء الأهلى للشباب أمام الزمالك.

كولر يمنح الأهلى الضوء الأخضر لتمديد عقد عمرو السولية.. اقرأ التفاصيل

يستغل خالد بيبو، مدير الكرة بالنادى الاهلى، فترة التوقف الدولى الحالية لإنهاء ملف تمديد تعاقد عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

جوميز وسامى قمصان يحضران قمة الأهلى والزمالك فى بطولة الجمهورية للشباب

حرص سامي قمصان مدرب الأهلي على التواجد في ملعب النادي بمدينة نصر، لحضور مباراة فريق الشباب بالقلعة الحمراء مواليد 2003 ضد الزمالك مساء اليوم الأحد في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر .

محمود كهربا يستغل فترة التوقف الدولى لاستعادة مكانته فى تشكيل الأهلى

يحاول محمود كهربا لاعب الأهلي استغلال فترة التوقف الدولي الحالية في بذل مجهود مضاعف بالتدريب المنفرد، من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، بعدما غاب عن المشاركة أساسيا في المباريات الماضية، بخلاف نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

كل ما تريد معرفته عن العروض الخارجية للتعاقد مع كولر وموقف الأهلي

شهدت الفترة الماضية تداول أنباء كثيرة عن تلقي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عروضاً للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وهي الأنباء التي أثارت ردود أفعال قوية لما يمثله كولر من شعبية كبيرة في الأهلي بعد نجاحاته مع المارد الأحمر.

الأهلي يفحص حسين الشحات بعد انتهاء إجازة الـ7 أيام بعد مغادرة معسكر المنتخب

يخضع حسين الشحات لاعب الأهلي لفحص طبي مع أول مران للفريق قبل انتهاء الراحة التي يحصل عليها الفريق حالياً بسبب توقف الدوري لارتباط المنتخب الوطني بكأس العاصمة الإدارية، التي يخوض خلالها منتخب مصر دورة ودية بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزليندا.

وسام أبو علي يدعم الأهلي فى رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دوري الأبطال

أكد الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية وسام أبو علي مهاجم الفريق لمباراة سيمبا التنزاني الجمعة 29 مارس فى ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

موقف ياسر إبراهيم من مباراتي الأهلى أمام سيمبا فى ربع نهائي دوري الأبطال

أكد الجهاز الطبي بالأهلي عدم جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة سيمبا التنزاني الجمعة 29 مارس فى ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.