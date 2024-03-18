يستعرض “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل إنتر ميلان مع نابولي في الجولة التاسعة والعشرين من عمر هذا الموسم 2023-2024.

شهد مساء يوم الأحد قمة نارية بين إنتر ميلان ونابولي، في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وحسمت هذه المواجهة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

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وعزز إنتر ميلان صدارته في ترتيب الدوري الإيطالي بهذه النقطة حيث أنه رفع رصيده إلى النقطة 76، بينما يأتي نابولي في المركز الثامن بـ 42.

ترتيب الدوري الإيطالي

1 إنتر ميلان 76 نقطة.

2 ميلان، 62 .

3 يوفنتوس، 59 .

4 بولونيا، 51

5 روما، 47

6أتالانتا، 46

7نابولي، 45

8فيورنتينا، 43

9 لاتسيو، 40

10 تورينو، 36

11 مونزا، 36

12 جنوى، 33

13كالياري، 26

14إمبولي، 26

15 ليتشي، 25

16 أودينيزي، 23

17فروزينوني، 23

18هيلاس فيرونا، 23

19 ساسولو، 23

20 ساليرنيتانا، 13