ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، بعد الفوز الثمين الذي حققه برشلونة على حساب نظيره أتلتيكو مدريد.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد، بنتيجة ثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وخطف برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 8 نقاط.

وافتتح جواو فيليكس، أهداف برشلونة في شباك أتلتيكو مدريد، خلال الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

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وجاء هدف نجم برشلونة، بعدما أرسل جوندوجان تمريرة رائعة لـ روبرت ليفاندوفسكي، ليمرر الكرة لـ فيليكس الذي أسكنها الشباك.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، الهدف الثاني لصالح النادي الكتالوني في الدقيقة 47، بعدما استقبل تمريرة من رافينيا.

وأضاف فيرمين لوبيز، الهدف الثالث لفريق برشلونة في شباك أتلتيكو مدريد في الدقيقة 65، حيث استقبل تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي، برأسية مميزة وسط غياب الرقابة الدفاعية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 64 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد 72 نقطة.

2- برشلونة 64.

3- جيرونا 62.

4- أتلتيك بيلباو 56.

5- أتلتيكو مدريد 55.

6- ريال سوسيداد 46.

7- ريال بيتيس 42.

8- فالنسيا 40.

9- فياريال 38.

10- خيتافي 38.

11- لاس بالماس 37.

12- أوساسونا 36.

13- ألافيس 32.

14- ريال مايوركا 30.

15- رايو فاليكانو 29.

16- إشبيلية 28.

17- سيلتا فيجو 27.

18- قادش 22.

19- غرناطة 14.

20- ألميريا 13.