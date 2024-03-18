صافرة مغربية تدير مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الكونفدرالية

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ضد فيوتشر، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأخطر الاتحاد الأفريقي، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة مودرن فيوتشر.

وسيدير طاقم التحكيم المغربي مباراة الفريقين في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

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وأسند الكاف، مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد فيوتشر، للحكم جلال جيد حكماً للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا.

ويتواجد المغربي سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكرياء برنيسي، وسيكون الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري جمال حمودي.

والجدير بالذكر أن الزمالك كان قد تأهل في صدارة المجموعة الثانية في الكونفدرالية برصيد 16 نقطة، بينما حجز فيوتشر مقعده في ربع النهائي، بعدما تواجد في وصافة المجموعة الأولى بـ11 نقطة.