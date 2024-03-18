برشلونة يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية في قمة الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحل فريق برشلونة ضيفًا على حساب نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وافتتح جواو فيليكس، أهداف برشلونة في شباك أتلتيكو مدريد، خلال الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

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وجاء هدف نجم برشلونة، بعدما أرسل جوندوجان تمريرة رائعة لـ روبرت ليفاندوفسكي، ليمرر الكرة لـ فيليكس الذي أسكنها الشباك.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، الهدف الثاني لصالح النادي الكتالوني في الدقيقة 47، بعدما استقبل تمريرة من رافينيا.

وأضاف فيرمين لوبيز، الهدف الثالث لفريق برشلونة في شباك أتلتيكو مدريد في الدقيقة 65، حيث استقبل تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي، برأسية مميزة وسط غياب الرقابة الدفاعية.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 64 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.