ميدو يكشف "موضة" اللاعبين في عدم الانضمام لمنتخباتهم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق موضة اللاعبين باتخاذ قرار عدم الانضمام لمنتخباتهم الوطنية.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك موضة في العالم بإتاحة الحرية للاعبين والأندية باختيار التواجد في معسكرات المنتخبات من عدمه".

وأضاف: "هذا الكلام لم يكن موجودًا في الفترة الماضية، اللاعبون هم المفتاح الأساسي في قرار عدم خوض المباريات الودية مع منتخباتهم، بحكم السفر، واستغلال فترة الأجندة للراحة والاستعداد للمرحلة التالية".

وتابع: "محمد صلاح شارك 90 دقيقة مع فريقه ليفربول، وهناك من غضب لتدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في الأزمة، لكنني أرى أن هذا هو دوره، حيث كان يجب حل الأمر بشكل ودي".

وواصل: "هناك 10 لاعبين في إفريقيا طلبوا عدم الانضمام لمعسكرات منتخبات بلادهم، مثل رياض محرز وتوماس بارتي وغيرهم".

وأكمل: "منذ موسمين أو ثلاثة كان هذا الكلام غير مقبول، ولكن يبدو أن هذه الأمور تتغير، فالأندية حاليًا تشارك في عدد مباريات أكثر من المباريات التي كانوا يخوضونها في الفترة الماضية".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك أندية ستلعب أكثر من 60 مباراة في الموسم، مما يعني أن عدد المباريات التي يخوضها اللاعب في الموسم تصل إلى 80 مباراة عند إضافة المباريات مع منتخباتهم، وهذا الأمر يؤثر على اللاعبين".