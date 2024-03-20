مودريتش يثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أثار النجم الكرواتي لوكا مودريتش الجدل حول مستقبله مع فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال تواجده في إحدى الفعاليات في دبي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ريفيلو، أوضح مودريتش أنه حتى الآن لا يعرف ما سيحدث في مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل عن الميرنجي.



وأثناء قيامه بالتوقيع على قميص ريال مدريد أجاب على السؤال هل ستستمر الموسم المقبل؟ ليرد لوكا ضاحكًا: “لا أعرف لا أعرف”.

وفقد مودريتش مركزه الأساسي في ريال مدريد خلال هذا الموسم، ولم يلعب سوى دقائق محدودة، لكنه دائمًا ما يكون ذات فاعلية كبيرة في مباريات فريقه وخاصة هدفه في مرمى إشبيلية.



صرح مودريتش قائلًا: “عندما جئت إلى مدريد توقعت أن أحقق لقب أو لقبين لدوري أبطال أوروبا، الآن أملك عدد ألقاب لدوري الأبطال أكثر من الليجا”.

وأضاف: “إنه جنون، لأكون صادقًا، لدى ريال مدريد علاقة خاصة مع دوري أبطال أوروبا، لديه 14 لقبًا، على سبيل المثال، لدي 3 بطولات دوري إسباني، و5 بطولات دوري أبطال أوروبا”.

وواصل تصريحاته: “لا يوجد فريق أفضل من ريال مدريد، هم قمة كرة القدم، هلا مدريد”، وسبق للنجم الكراوتي وأن رفض عدة عروض مغرية من الدوري السعودي، وفضل البقاء مع النادي الملكي.