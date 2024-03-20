تطورات إيجابية بشأن الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، الذى يرقد حاليا بأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

ويواصل رفعت تلقيه العلاج اللازم إثر سقوطه خلال مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري على ملعب استاد الإسكندرية بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وفقدان تام للوعي.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر طبية قولها إن المستشفى استقبلت صباح اليوم الأربعاء، لجنة طبية من وزارة الصحة لمتابعة خروج اللاعب من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخرى مجهزة بكل الوسائل والإمكانات الطبية المتاحة ويرقد فيها بمفرده.

وأضافت المصادر أن الغرفة المنقول إليها مجهزة لكنها ليست غرفة عناية مركزة، وأن قرار النقل جاء بعد التأكد من تحسن حالته وبداية الاستجابة الفعلية، ومن ثم قرار فصل أجهزة التنفس الصناعي عن اللاعب.

وأوضحت المصادر تفاصيل الزيارة، التي قامت بها لجنة صحية من المستشفى اليوم الأربعاء، حيث اطمأنت على اللاعب، وأجرت معه حديثا مقتضبا استغرق دقائق معدودة للوقوف على مستوى الحالة الصحية ومدى الاستجابة لأوامر الأطباء والعلاجات المقدمة.

وأكدت أن اللاعب أظهر استجابة كبيرة للحوار مع اللجنة وبدا عليه التحسن الملحوظ في الحالة الصحية، وأن الحالة مستقرة، خاصة بعد فصل أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت المصادر إلى أن أسرة اللاعب ألمحت إلى عدم وجود رغبة فى استقبال الزيارات للاعب خلال الوقت الحالى لعدم تعرضه للإجهاد وتخوفا من حدوث أي انتكاسة.