شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبدأ التحضير لمواجهة موريتانيا ببطولة الجزائر الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب الشباب اليوم الخميس تدريباته استعدادا لنظيره الموريتاني السبت في ثانى جولات البطولة الودية التي يشارك فيها شباب الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

ويخوض منتخب الشباب، بقيادة وائل رياض، ثلاث مواجهات فى الدورة الودية الدولية التى ستقام فى الجزائر، بمشاركة منتخبات تونس وموريتانيا بجانب مصر والجزائر، وبدأ المنتخب مشواره فى البطولة بمواجهة الجزائر، أمس ثم موريتانيا السبت المقبل ثم تونس فى ختام الدورة.

وكان وائل رياض، أعلن قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار استعداداً للمعسكر المغلق استعدادا للمشاركة فى الدورة الودية الدولية بالجزائر، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر وتونس وموريتانيا.

وتضم القائمة 27 لاعباً هم: "حراس المرمي: حازم جمال ومحمد منشاوى واحمد وهب ومحمد عبد الفتاح، والدفاع: أحمد عابدين وعبد الله فؤاد وأحمد مجدى وزياد خالد وحسن ابو المعاطى ومحمد عبد المنعم ومروان حجى ومحمد ابراهيم وسيف عصام، وفى الوسط: ابراهيم عادل وعبد الرحمن شعبان (كتكوت) وأحمد خالد (كباكا) ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبد الله وعمر خضر وعمرو خالد وعمار ياسر، وفى الهجوم: محمد زعلوك ومهند محمد ومحمد رأفت وعمر فتحى (عموري) ومحمد الدسوقي".