شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الترتيبات النهائية على رحلة تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي الترتيبات النهائية لرحلة تنزانيا حيث يتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع السفارة المصرية بتنزانيا من أجل إنهاء ترتيبات استقبال البعثة وتحديد فندق الإقامة وملاعب التدريبات ووسائل التنقلات هناك للبعثة الأهلاوية حيث يرغب مسئولو النادي في توفير سُبل الراحة للفريق من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق في لقاء العودة بالقاهرة.

فى ذات السياق قرر مجلس إدارة الأهلى تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل، للقاء فريق سيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

في سياق جديد، بدأ الجهاز الطبي بالأهلي في تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر من أجل تجهيزه للمشاركة في مبراة العودة أمام سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في ظل معاناته من مزق في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الوقت الحالي.

وتضاءلت فرص لحاق ياسر إبراهيم بمباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل عدم انتهاء برنامجه التأهيلي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، حيث يخشى الجهاز الفني للأهلي استعجال الاستعانة بخدمات ياسر إبراهيم قبل أن يتعافى من الإصابة بنسبة 100%، حيث يرفض مارسيل كولر ضم اللاعب إلا لو كان جاهزا تماما.

وتعرض ياسر إبراهيم للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة ميدياما الغاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.