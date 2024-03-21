شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ننسق لإقامة مباراة ودية بين مصر وفرنسا فى ستاد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ان العلاقة بين مصر وفرنسا علاقة وطيدة، في كل المجالات، كما انها علاقات ممتدة بين الحكومتين المصرية والفرنسية.

وقال اشرف صبحى إن مصر تشارك ببعثة تتخطى الـ 200 رياضى، ومازال التأهيل مستمر حتى يونيو القادم ، وكشف صبحى ان هناك تعاون رياضى بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع السفارة الفرنسية واللجنة الأولمبية، حيث سيتم دراسة تقديم دورات للغة الفرنسية فى مراكز الشباب

وأضاف وزير الرياضة انه سيتم التنسيق لإقامة مباراة ودية بين منتخبا مصر وفرنسا على أن تقام فى ستاد مصر بالعاصمة الإدارية فى أطار التعاون بين الجانبين.

وتأتي تصريحات وزير الرياضة خلال إقامة المؤتمر الصحفي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة من أجل كشف تفاصيل أولمبياد باريس التي تُقام الصيف المقبل.

وجه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدعوة إلى السفير الفرنسى لحضور مباراة افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التى تقام غدا بين منتخبى مصر ونيوزيلندا بالعاصمة الإدارية الجديدة باستاد مصر

ووجه السفير الفرنسى الشكر الى وزير الرياضة على الدعوة الطيبة، مشيدا بالبنية التحتية فى مصر ومنشأتها عامة والرياضية خاصة.

وتحدث السفير الفرنسى عن استضافة أولمبياد باريس فى فرنسا خلال العام الجارى، مشيدا بأداء الرياضيين المصريين في مختلف البطولات ، وقال السفر الفرنسى فى مؤتمرلإعلان تفاصيل أولمبياد باريس بالسفارة الفرنسية بالقاهرة مازحا :" اتركوا لنا بعض الميداليات فى الأولمبياد ولا تاخذونها جميعا فنحن مستضيفين البطولة "

ليرد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سنحقق حل الميداليات ونترك لكم 3 ميداليات فقط

وتعقد وزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيًا مع السفارة الفرنسية لإعلان تفاصيل استضافة أولمبياد باريس 2024.