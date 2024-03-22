شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتحدى نيوزيلندا وديًا فى انطلاقة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره النيوزيلندي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية في انطلاقة كاس عاصمة مصر بمشاركة المنتخب الوطنى ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

وتشهد بطولة عاصمة مصر الظهور الأول لحسام حسن مع المنتخب المصري بعد إسناد المهمة الفنية له إثر إقالة البرتغالي روي فيتوريا من منصبه، على خلفية توديع كأس أمم أفريقيا من دور الـ16.

ودخل المنتخب معسكرا مغلقا يوم 13 مارس الجاري، بقائمة ضمت 25 لاعبا، وشهدت تغييرا واحد بدخول مصطفى شلبي بدلا من حسين الشحات المصاب، كما تم إعفاء محمد صلاح من المعسكر بجانب استبعاد محمد النني.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: " فى حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان، وفي محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان، وفي الوسط حمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا، والهجوم محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى ومصطفى شلبي وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامي".

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ، عن أهمية الاحتكاك بمنتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا وهى من مستوى المنتخبات القوية التي لم يعتاد المنتخب على مواجهتها كثيرًا"، موضحا أنه كمدرب خاص مواجهات من هذه النوعية حينما كان مدربا لمنتخب الأردن، وفائد الاحتكاك القوي تكسب اللاعبين خبرات كبيرة.

وكشف حسام حسن في المؤتمر الصحفي: "كان لازم نحتك بالمنتخبات الكبيرة، دي مواجهات حديد× حديد، والتجارب القوية مهمة لتكوين شخصية المنتخب، فاللاعبون كانوا بحاجة لتجارب قوية حتى لا نُفاجئ من مستوى منتخبات إفريقيا المتطور، خاصة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا التي تملك مواهب مميزة وأسماء كروية كبيرة، أصريت على المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر لأن البطولة قوية ومهمة للمنتخب، البطولة تُمثل لنا استعداد أمثل لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم".