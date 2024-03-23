شكرا لقرائتكم خبر عن ندى مدنى بطلة المصارعة تتأهل لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ندى مدني، لاعبة منتخب مصر للمصارعة، فى التأهل لأولمبياد باريس 2024 لمنافسات وزن -50 كجم بعد فوزها على بطلة نيجيريا 5:7، وذلك عقب انتهاء منافسات المصارعة النسائية للمنتخب المصري بالتصفيات الأفرو - أوقيانوسية للمصارعة المؤهلة للألعاب الأوليمبية باريس 2024 بمحافظة الإسكندرية.

ونجحت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشرة بالعاصمة الغانية أكرا فى إنهاء مشاركتها متوجة بـ192 ميدالية متنوعة، لتحتل المركز الأول بين الدول المشاركة فى المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري، وتتوج باللقب القاري.

وحصدت البعثة المصرية 192 ميدالية متنوعة، بواقع 102 ميدالية ذهبية و47 فضية و 43 برونزية، لتؤكد ريادتها وتصدرها لترتيب المنافسات في مختلف الألعاب.

وبهذا الحصاد الكبير من الميداليات يكون أبطال الفراعنة قد كرروا الإنجاز الذي تحقق في النسخة الماضية من دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المغرب 2019 حينما توجت البعثة المصرية بـ102 ذهبية، وهو نفس العدد الذي تم تحقيقه في النسخة الحالية.

وشاركت مصر في النسخة الحالية من دورة الألعاب الأفريقية 2023، ببعثة تضم 390 فرد بين لاعبين ومدربين وإداريين في 20 لعبة وهم: مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، كرة السرعة.