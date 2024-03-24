شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى أمام الأهلى الليبى ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى التشكيل الأساسى الذى يخوض به مواجهة الأهلي الليبي بعد قليل على استاد شهداء بنينا وذلك ضمن احتفالات النادي بمئويته التاريخية.

وجاء التشكيل يضم كلاً من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع: حاتم سكر، محمد نصر، محمد دسوقى، محمد عمار.

خط الوسط: محمد عبد السميع، هشام محمد، محمد بيومى، حمد النقاز.

الهجوم: عبد الرحمن مجدى، إيريك تراورى.

وضمت القائمة الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى كلاً من: "حراس المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، الدفاع :محمد نصر، محمد عمار، حمدى النقاز، عصام صبحى، حاتم سكر، عبد الله حسنى، عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، خط الوسط: محمد بيومى، هشام محمد، محمد مخلوف، محمد عبد السميع، أحمد الشيخ، خط الهجوم: عبد الرحمن مجدى، بشار اشرف، حسن صابر، ايريك تراورى، خالد النبريصى، مروان حمدى".