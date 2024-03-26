ثنائي الدوري السعودي يفاوض مورينيو.. البرتغالي يحسم وجهته

أكدت تقارير صحفية، أن ثنائي الدوري السعودي للمحترفين، دخلا في مفاوضات مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي.

رحل موينيو عن روما الإيطالي، بعدما قررت إدارة النادي إقالته بسبب سوء النتائج الفريق في الفترة الأخيرة من ولايته.

وترددت أنباء عديدة في الفترة الماضية، أن مورينيو تلقى عدة عروض مغريه من أندية الدوري السعودي، لكن تم رفضها.

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وكشفت صحيفة “هاتريك السعودية”، في الساعات الماضية، عن تحرك جديد من أحد أندية الدوري السعودي التي ترغب في التعاقد مع مورينيو.

وأوضحت، أن نادي النصر السعودي ومواطنة الاهلي، قدما عروضاً جديدة للظفر بخدمات المدرب البرتغالي.

وأشارت الصحيفية إلى أن مورينيو، يميل إلى عرض النصر السعودي، وسيتم حسم قراره النهائي خلال الساعات القادمة.

الجدير بالذكر، أن النصر السعودي يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 56 نقطة.