مانشستر سيتي كلمة السر في انتقال دي بروين إلى الدوري السعودي

يعد البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد الصفقات التي تستهدفها أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عن آخر تطورات مصير دي بروين مع مانشستر سيتي، وموقفه من الانضمام إلى الدوري السعودي.

وبحسب فابريزو رومانو، فإنه برغم وجود اهتمام من السعودية والدوري الأمريكي، لكن دي بروين، يضع تركيزه فقط على الملعب في هذا الوقت الحاسم من الموسم.

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وأوضح أن بعد نهاية الموسم الحالي، سيتحدث دي بروين مع مسؤولين مانشستر سيتي أولًا حول عقده قبل التفاوض مع أي ناد أخر.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباريات حاسمة في الفترة المقبلة، حيث سيلتقي بنظيره آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي عقب فترة التوقف الدولي الحالية.

ويلعب السيتي ضد آرسنال، يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.