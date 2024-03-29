شوبير يكشف شروط الاهلي لتجديد عقد علي معلول

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الاهلي، من التجديد مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامج “ملعب أون تايم” المذاع على “أون تايم سورتس”: “يرغب النادي الاهلي، بشدة في تمديد عقد الدولي التونسي علي معلول، ولكن ليس بنفس المقابل المادي الذي يتقاضاه، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار”.

وأضاف: “الاهلي لن يتحمل راتب علي معلول الكبير، لكنه النادي وكولر متمسكين باللاعب، ولكن الاختلاف حتى الآن في المقابل المادي”.

وتابع شوبير: “علي معلول قدم الكثير للاهلي ويسجل في التاريخ، وأضاف الكثير للكرة المصرية، بالإضافة إلى انضباطه واحترامه للجميع، والكرة الآن في ملعبه”.

اقرأ أيضًا: تشكيل الاهلي المتوقع أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب سيمبا، اليوم الجمعة الموافق 26 مارس الجاري، ضمن لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.