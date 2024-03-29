مفاجأة.. فرج عامر يعلن انضمام محمد صلاح لأحد أندية الدوري السعودي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، توقيع النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، لأحد أندية الدوري السعودي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك: “بعد صراع كبير بين خمس أندية سعودية على الحصول على توقيع محمد صلاح نجم مصر والدوري الإنجليزي وهداف ليفربول، نجح الهلال السعودي في الوصول لاتفاق تاريخي مع اللاعب ليلعب بألوان الفريق الموسم القادم في دوري روشن”.

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وتلقى محمد صلاح خلال الفترة الماضية عدة عروضا من أندية الدوري السعودي، وسط أنباء عن رحيل الفرعون المصري عن الريدز.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، قد رفض رحيل الفرعون المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف الاتحاد السعودي.

الجدير بالذكر أن الفرعون المصري، يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”، برصيد 15 هدف.