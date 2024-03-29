تعرف على السبب الحقيقي وراء ارتداء مصطفى شلبي قميص محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي المصري، إبراهيم عبد الجواد، السبب الحقيقي وراء ارتداء مصطفى شلبي قميص محمد صلاح مع منتخب مصر "10" في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال عبد الجواد عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لم يكن يرغب في أن يرتدي أي لاعب القميص رقم 10 تقديرا لصلاح".

وأردف: "لكن لوائح البطولة فرضت على منتخب مصر أن يرتدي أحد اللاعبين الرقم 10، وقيد المنتخب الوطني 26 لاعبا في هذه البطولة".

وأتم: "لذلك كان يجب أن يرتدي لاعب من الـ26 هذا الرقم، حيث تنص لوائح البطولة على ترقيم قمصان اللاعبين تسلسليا من 1 حتى رقم اللاعبين المقيدين في القائمة".

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