هل يرحل تشافي عن بايرن ليفركوزن؟.. المدرب يحسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حسم المدرب الإسباني، تشافي ألونسو، موقفه من الرحيل عن بايرن ليفركوزن الموسم المقبل، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة هوفنهايم.

وقال تشافي: "لقد كان موسمًا مليئا بالكثير من التكهنات بشأن مستقبلي، حتى الآن خضنا العديد من المباريات، وكنا مشغولين ومركزين للغاية".

وأضاف: "أردت استغلال ذلك الوقت في فترة التوقف الدولي واتخاذ قرار، وفي الأسبوع الماضي عقدت اجتماعًا جيدًا للغاية مع سيمون المدير الإداري وفرناندو الرئيس التنفيذي، وأبلغتهم بقرار مواصلة تدريب باير ليفركوزن".

وواصل: "بالتأكيد، يجب عليك تحليل جميع القرارات جيدًا، أحاول اتخاذ القرارات الصحيحة، هذه هي الطريقة الصحيحة بالنسبة لي للتطور كمدرب، أنا مدرب شاب، ولكن الآن أشعر أن هذا هو المكان المناسب".

واختتم الإسباني: "لدي فريق عمل رائع يساعدني يومًا بعد يوم للعمل بشكل أفضل وتحسين وإعداد الفريق، وبالتأكيد، يمنحني اللاعبون الكثير من الأسباب للاستمرار في الإيمان بالفريق".

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