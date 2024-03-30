كوكا يتحدث عن حدث استثنائي في مباراة الاهلي ضد سيمبا ويوجه رسالة للجماهير

تحدث أحمد نبيل كوكا لاعب وسط النادي الاهلي، عن حدث استثنائي في مباراة فريقه أمام سيمبا والتي جمعتهما بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقاد كوكا فريق الاهلي للفوز على سيمبا بهدف دون رد، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وقال كوكا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: “هدفي في شباك سيمبا التنزاني حدث استثنائي لأنه أول أهدافي مع الأحمر في مسيرتي”.

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وتابع نجم الأحمر: “أبارك للاعبين والجمهور، وحققنا مكسبًا هامًا أمام سيمبا، ومازال ينتظرنا شوط آخر في القاهرة”.

وواصل كوكا: “سيمبا فريق صعب جدًا واحترمناه جيدًا، ودار حديث بين اللاعبين عقب المباراة، أننا أنهينا شوط فيما يبقى شوط آخر في القاهرة”.

واختتم: “أشكر جمهور الاهلي لأنه دائمًا يساندنا، ويعرفون جيدًا أن اللاعبين يبذلون أقصى جهد لإسعادهم وهم يستحقون ذلك””.