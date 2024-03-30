أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، صعوبة مباراة سيمبا التنزاني، مشيرا إلى أنه كان هناك عدة عوامل تسببت في صعوبتها.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون مواجهة صعبة، وأن صعوبتها سوف تزداد بسبب قوة المنافس والأجواء المحيطة بالفريق مثل حالة الطقس والرطوبة".

وأضاف: "لم نذهب لأي بلد إلا وكان جمهور الأهلي حاضرا لدعمنا ومساندتنا، ودعمهم يصنع الفارق مهما كان عددهم وسعيد بوجودهم دائما وأتمنى حضورهم بالسعة الكاملة في لقاء العودة أمام سيمبا، لأنهم اللاعب رقم 1، ونحن في انتظارهم باستاد القاهرة".

وفاز الأهلي على سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضاً:

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

"بطل السوبر".. تاريخ عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا ضد الأهلي