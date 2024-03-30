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إيهاب الكومي: "محمد صلاح وضع الكرة المصرية على الخريطة العالمية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر، مشيرا إلى أنها قادرة على إقامة المحافل الدولية.

وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية: "مصر قادرة على تنظيم أي بطولة، ونشهد طفرة إنشائية غير مسبوقة في مجال ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يبذل مجهود جبار".

وأضاف: "تنظيم دورة الألعاب الإفريقية 2027 ستكون البداية لاستضافة أكبر الأحداث ، ويجب أن تلتزم الجماهير في المدرجات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة الحضور في مباريات الدوري".

واختتم الكومي: "محمد صلاح قيمة كبيرة ووضع الكرة المصرية على الخريطة العالمية ولا يوجد أزمة بينه وبين حسام حسن، وأشكر وزير الشباب والرياضة على تدخله في هذا الملف".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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