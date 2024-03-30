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ترتيب الدوري الايطالي قبل انطلاق الجولة الـ 30 اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر إنتر ميلان قمة جدول ترتيب قبل الجولة الـ30 من البطولة ، المقرر انطلاق ها اليوم السبت.

 

وتعود منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو " اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 بمواجهات الجولة الـ30 بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري.

 

مواعيد الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإيطالي..
نابولي ضد أتالانتا       1:30 ظهرا – السبت 30 مارس 
تورينو ضد مونزا       4:00 عصرا – السبت 30 مارس 
جنوي ضد فروسينوني  4:00 عصرا – السبت 30 مارس 
لاتسيو ضد يوفنتوس   7:00 مساءا – السبت 30 مارس 
فيورنتينا ضد ميلان   7:00 مساءا – السبت 30 مارس 
بولونيا ضد ساليرنيتانا  12:30 ظهرا – الاثنين 1 أبريل
كالياري ضد هيلاس فيرونا  3:00 عصرا – الاثنين 1 أبريل
ساسولو ضد أودينيزي  3:00 عصرا – الاثنين 1 أبريل
ليتشي ضد روما  6:00 مساءا – الاثنين 1 أبريل
إنتر ميلان ضد إمبولي  8:45 مساءا – الاثنين 1 أبريل
 

ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الـ30
1- انتر ميلان 76 نقطة

2- ميلان 62 نقطة

3- يوفنتوس 59 نقطة

4- بولونيا 54 نقطة

5- روما 51 نقطة

6- أتلانتا 47 نقطة

7- نابولي 45 نقطة

8- فيورنتينا 43 نقطة

9- لاتسيو 43 نقطة

10- مونزا 42 نقطة

11- تورينو 41 نقطة

12- جنوى 34 نقطة

13- ليتشي 28 نقطة

14- أودينيزي 27 نقطة

15- هيلاس فيرونا  26 نقطة

16- كالياري 26 نقطة

17- إمبولي 25 نقطة

18- فروسينوني 24 نقطة

19- ساسولو 23 نقطة

20- ساليرنيتانا 14 نقطة

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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