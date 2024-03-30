ترتيب الدوري الايطالي قبل انطلاق الجولة الـ 30 اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر إنتر ميلان قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الـ30 من البطولة ، المقرر انطلاق ها اليوم السبت.
وتعود منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو " اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 بمواجهات الجولة الـ30 بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات خلال شهر مارس الجاري.
مواعيد الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإيطالي..
نابولي ضد أتالانتا 1:30 ظهرا – السبت 30 مارس
تورينو ضد مونزا 4:00 عصرا – السبت 30 مارس
جنوي ضد فروسينوني 4:00 عصرا – السبت 30 مارس
لاتسيو ضد يوفنتوس 7:00 مساءا – السبت 30 مارس
فيورنتينا ضد ميلان 7:00 مساءا – السبت 30 مارس
بولونيا ضد ساليرنيتانا 12:30 ظهرا – الاثنين 1 أبريل
كالياري ضد هيلاس فيرونا 3:00 عصرا – الاثنين 1 أبريل
ساسولو ضد أودينيزي 3:00 عصرا – الاثنين 1 أبريل
ليتشي ضد روما 6:00 مساءا – الاثنين 1 أبريل
إنتر ميلان ضد إمبولي 8:45 مساءا – الاثنين 1 أبريل
ترتيب الدوري الإيطالي قبل الجولة الـ30
1- انتر ميلان 76 نقطة
2- ميلان 62 نقطة
3- يوفنتوس 59 نقطة
4- بولونيا 54 نقطة
5- روما 51 نقطة
6- أتلانتا 47 نقطة
7- نابولي 45 نقطة
8- فيورنتينا 43 نقطة
9- لاتسيو 43 نقطة
10- مونزا 42 نقطة
11- تورينو 41 نقطة
12- جنوى 34 نقطة
13- ليتشي 28 نقطة
14- أودينيزي 27 نقطة
15- هيلاس فيرونا 26 نقطة
16- كالياري 26 نقطة
17- إمبولي 25 نقطة
18- فروسينوني 24 نقطة
19- ساسولو 23 نقطة
20- ساليرنيتانا 14 نقطة