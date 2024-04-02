دافيد ألابا يدخل اهتمام الأندية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «planetarealmadrid» الإسباني أن دوري روشن السعودي يستهدف التعاقد مع لاعب ريال مدريد النمساوي دافيد ألابا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لما ورد، فإن النمساوي دافيد ألابا ربما يصبح ثاني لاعب من ريال مدريد يذهب إلى مسابقة دوري روشن السعودي بعد بنزيما.

وأشار التقرير إلى أن ألابا، الذي يحصل على أعلى راتب في النادي الملكي، من الممكن أن يفكر في الرحيل عن ناديه خلال سوق الانتقالات المقبل.

ومنذ وصوله إلى ريال مدريد كان اللاعب النمساوي ركيزة دفاعية أساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكن إصاباته الكثيرة قللت كثيرا من حجم مشاركاته مع الفريق، وآخرها الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مباراة فياريال بالدوري، في ديسمبر الماضي، وجعلته يغيب عن الملاعب طوال الفترة الماضية.

وقد حاول نادي الاتحاد حامل لقب دوري روشن الموسم الماضي التعاقد مع ألابا الصيف الماضي، وعرض عليه راتبا سنويا وصل إلى 20 مليون يورو، حسب تقارير صحفية متنوعة؛ لكن النجم الدولي النمساوي قرر الاستمرار مع الميرينغي.

وانضم ألابا (31 عاما) إلى صفوف ريال مدريد في يوليو 2021، عبر صفقة انتقال حر، ويمتد عقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2026.

وخاض اللاعب مع العملاق المدريدي 102 مباراة عبر كل المسابقات، وأحرز 5 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 25 مليون يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت».