جوارديولا: ليفربول المرشح الأول للفوز بالدوري

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وقلب ليفربول تأخره أمام برايتون إلى فوز بنتيجة 2/1 لينتزع صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أرسنال بينما يبتعد مانشستر سيتي حامل اللقب بثلاث نقاط عن القمة.
وقال جوارديولا في تصريحات عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «صاحب الصدارة يبقى المرشح الأول للفوز باللقب، وأرسنال هو المرشح الثاني ونحن الثالث، فالأمر ليس في أيدينا».
وأضاف المدرب الإسباني «تركيزنا حاليا على الاستعداد لمواجهة أستون الأربعاء المقبل على ملعبنا، لقد كنا المرشحين الأقرب للقب عندما كنا في الصدارة، ولم يعد الوضع كذلك، فالأمر بسيط».
في سياق آخر، سئل جوارديولا عن كيفية اختراق الدفاع المتكتل لفريق أرسنال، ليرد مدرب مانشستر سيتي مازحا «الأمر يحتاج لقتل شخص ما».
وتابع «أقدر ما قدمه فريقي، لقد ضغطنا بقوة أمام دفاع متكتل وأرسنال قدم مباراة استثنائية بعمل فني مميز وأداء جيد للغاية من اللاعبين».
وأتم جوارديولا تصريحاته «من الممكن توجيه نفس السؤال لمدرب آخر، كان بإمكاننا أن نحقق المزيد ولكنني راض، وقلت للاعبي فريقي ألا يحزنوا، ويجب تقدير المجهود المبذول من أرسنال».
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