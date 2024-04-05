"لو وافق فيفا لكنت أول من يركب الطائرة".. تركي آل الشيخ يرد على أحمد سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:هند عواد:

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تصريح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بإقامة مباراة القمة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال آل الشيخ في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "هل يصح أن يخرج من يدعي البطولة ويقول إنه رفض، هذا الإدعاء من العيب، أنت لم ترفض ولو وافق الاتحاد الدولي "فيفا" لكنت أول من يركب الطائرة".

وأضاف متسائلاً: "هل اللافتة التي تحمل صورتي ما تزال موجودة في نادي الزمالك؟ إذا كانت في مكانها "يا ريت تتشال"، كما حسين لبيب رئيس النادي شخص محترم وأتمنى أن يصلح هذه التصريحات المغلوطة".

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