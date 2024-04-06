شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد عمر كمال عبد الواحد والزنفلى أمام إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلى في مباراة إنبى بالدوري، بعدما غاب الثنائى عن صفوف المارد الأحمر في مباراتى سيمبا التنزانى بسبب عدم القيد الأفريقى.

ويستعد الأهلى لمواجهة انبى المقرر لها العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الأهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في آخر ظهور بمسابقة الدوري وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة فى رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

وشارك محمود الزنفلي لأول مرة بقميص الأهلي مع فريق 2003 في مواجهة المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

انتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين 2/2 وفي ضربات الترجيح تصدى الزنفلي لضربتي ترجيح في حين أطاح لاعب المقاولون بضربة خارج المرمى وأحرز لاعبو الأهلي 3 ضربات ليحقق الفريق الفوز.