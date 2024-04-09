شكرا لقرائتكم خبر عن آليو ديانج يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي بعد العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المالي اليو ديانج لاعب خط وسط النادى الاهلي تنفيذ المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة تنظيف الركبة بعد عودة اللاعب للقاهرة من بلاده عقب تلقي العزاء في والده الذي غادر عالمنا منذ أيام قليلة

وبدأ أليو ديانج، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الاهلى ، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.‏

وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.‏

وتعادل الاهلي مع انبي بهدفين لكل فريق ليواصل نزيف النقاط في الدوري بعد الخسارة من البنك الاهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

يستعد الأهلى لمواجهة زد اف سى المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.