أبطال أوروبا: برشلونه وأتلتيك يحجزان أفضلية الذهاب على حساب باريس ودورتموند

المنامة - ياسر ابراهيم - أنتزع فريق برشلونة الإسباني ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب بارك دي برانس بفرنسا.



ورغم أن بطل الدوري الفرنسي بدأ بالضغط خلال الربع الساعة الأولى من زمن المبارأة، إلا أنه لم يستفد من ذلك، ليفتتح الفريق الكتالوني أهداف المبارأة الخمسة بالهدف الأول، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، عن طريق لاعبه البرازيلي رافينيا، لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد دون رد..



ومع انطلاق الشوط الثاني، بدى وكأن فريق العاصمة الفرنسية قد استعاد قدرته في الدقائق الأولى من بداية الشوط، وتمكنه من تعديل النتيجة بهدف عثمان ديمبيلي في الدقيقة 48، ليلحقه بعد ثلاث دقائق بهدف ثاني عن طريق لاعبه البرتغالي فيتينا في الدقيقة (51)..



لم يستسلم فريق برشلونة الذي تمكن من العودة وتعديل النتيجة عن طريق نفس اللاعب، البرازيلي رافينيا، في الدقيقة 62، ثم هدف الفوز في الدقيقة 77 للاعبه الدنماركي أندرياس كريستنسن.



وبهذه النتيجة، التي يبدو أنها خالفت معظم التوقعات؛ حاز الفريق الكتالوني على الأفضلية النسبية لإمكانية التأهيل إلى الدور النصف نهائي من البطولة الأكبر للأندية على مستوى العالم، حيث سيلعب مبارأة القادمة (الإياب) مع الفريق نفسه، في أرضه وبين جمهوره، في الملعب الأولمبي بكتالونيا، الثلاثاء القادم..





اتلتيكو يتقدم خطوة



وفي المبارأة الأخرى من المجموعة، تمكن فريق "أتلتيكو مدريد" الإسباني من استغلال أفضلية الأرض والجمهور والفوز على ضيفه الألماني "بوروسيا دورتموند" بنتيجة 2-1 في مبارأة الذهاب ضمن البطولة نفسها.



تقدم الفريق الإسباني بهدف مبكر بعد مرور أربع دقائق من زمن الشوط الأول، عن طريق لاعب الوسط الأرجنتيني "رودريغو خافير"، ليلحقه بالهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق تسديده قوية لـ "صامويل لينو"، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.



وقبل نهاية الشوط الثاني، تمكن الفريق الألماني من تقليص الفارق بهدف وحيد سجله المهاجم "سباستيان هالير" في الدقيقة 81، لتنتهي المبارأة بهذه النتيجة، بانتظار ما سيسفر عنه لقاء العودة، الذي سيقام الأسبوع المقبل في معقل الفريق الألماني (بوروسيا دورتموند).





وسيتأهل الفريق الفائز من هذه المواجهة، لمواجهة الفائز من برشلونة وباريس سان جيرمان في الدور النصف نهائي من البطولة.

