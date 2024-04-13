خيسوس يقترب من تمديد تعاقده مع الهلال حتي 2026

ياسر رشاد - القاهرة - يسعي مسؤولو نادي الهلال السعودي لتجديد عقد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق.

ويرتبط خيسوس بعقد مع الهلال السعودي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط رغبة قوية من إدارة الزعيم لتجديد التعاقد واستمرار البرتغالي لأطول فترة على رأس المهمة الفنية للفريق.



وعاد خيسوس لتولي المهمة الفنية لفريق الهلال في مطلع الموسم الجاري، وقدم مستويات رائعة رفقة الزعيم، حيث قاده للفوز بالسوبر السعودي، كما تأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقريب من تحقيق لقب الدوري والكأس.

الهلال يقترب من تجديد عقد خورخي خيسوس

ووفقا لما ذكره موقع “uol” البرتغالي، فأن إدارة الهلال تقترب من تجديد عقد خيسوس لمدة موسمين قادمين حتى صيف 2026.

وأشار الموقع، إلى أن خيسوس لا يمانع تجديد عقده، خاصة أن النادي وعده بإبرام صفقات قوية وتعزيز خطوط الفريق بالنجوم.

ويرى مسؤولو الهلال أن استمرار خيسوس ضروري، بعد النجاح الكبير الذي حققه مع الفريق في الموسم الجاري، والذي يعد من أبرز المواسم في تاريخ النادي.