الأهلي يفوز على جرين تيم الكونغولي في بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي على جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3/0 في المباراة التي أقيمت عقب افتتاح البطولة الإفريقية للأندية المقامة حاليًّا بالأهلي من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر خلالها «رجال طائرة الأهلي» على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد ليحقق الفريق الفوز في مستهل مشواره في البطولة.

شهد الشوط الأول أداءً مميزًا للغاية قبل أن يحسمه «رجال طائرة الأهلي» بنتيجة 25-15، بفضل تألق لاعبي الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل قوي وسيطر على مجريات اللعب، ليحقق الفوز بنتيجة 25-13، وفي الشوط الثالث واصل الأهلي الأداء القوي في ظل تعليمات الجهاز الفني، بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز، مما ساعد على حسم الفريق للمباراة والشوط الثالث بنتيجة 25- 10.